اقتصاد بريطانيا يبدأ التعافي بعد تراجع قياسي

ظهرت أولى بوادر التعافي على الاقتصاد البريطاني بعد التراجع القياسي جراء تأثره بأزمة "كوفيد-19" في مايو الماضي، وبدأ النشاط الاقتصادي ينتعش مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام، غير أنّ معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.8% في مايو الماضي، ما يقل عن جميع التوقعات، بحسب خبراء اقتصاد، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا وصل إلى 20.3% في أبريل.

وفي 3 أشهر حتى مايو، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1%، كما تراجع بنسبة 24% على أساس سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9% فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.

يذكر أنّ بريطانيا سجلت ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وجرى تخفيف إجراءات العزل العام في مايو، على نحو محدود، وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

وكشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو، مع تخفيف العزل العام، لكن بنك إنجلترا المركزي حذّر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وللحد من ارتفاع البطالة، أعلن وزير المالية ريشي سوناك، تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني.