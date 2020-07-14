الانتهاء من تحرير 199 عقد بيع أراض أملاك دولة في المطرية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن توقيع 7 عقود بيع أراضي أملاك دولة بنطاق مركز المطرية.

وبحسب بيان رئاسة المركز، فإن إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق مركز المطرية حتى تاريخه 199 عقد بيع أرض أملاك دوله وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وذكر أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 549 طلبا تم الانتهاء من تحرير 199 عقدا منها بإشراف المهندس عبد المنعم يوسف حبيب نائب رئيس المركز.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة المطرية بجميع المتقدمين بطلبات تقنين في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 سرعة إنهاء كافة المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال من لا يلتزم باستكمال إجراءات التقنين مع استرداد حق الدولة لأراضيها.