وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة خطة البعثات لعام "2019-2020"

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان عن خطة البعثات للعام الثالث 2019/2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية (إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).

وأشار الوزير إلى أنه تقدم للإعلان نحو 860 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وقد تم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة السادة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنيا.

وأوضح د. خالد عبدالغفار أنه تم قبول 629 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالي: 150 بعثات خارجية، 140 إشراف مشترك، 332 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، 7 منح للماجستير لليابان، وكان العدد الأكبر من البعثات من نصيب الباحثات بنسبة تقارب 57% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

وأكد الوزير أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا. وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمي المتميز مثل: Carnegie Mellon UniversityUniversity of TorntoUniversity College LondonImperial College LondonUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignMcGill UniversityNational University of SingaporeUniversity of SydneyNorthwesteren UniversityUniversity of California DavisBritish Columbia UniversityFreie berlin universityPurdue UniversityThe University of TokyoMcGill University

وجاءت جامعة طنطا في مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات وذلك لحصولها على 20 بعثة، وحصلت جامعة أسيوط على 19 بعثة، جامعة القاهرة 15 بعثة، جامعة المنصورة 13 بعثة، جامعة المنيا 11 بعثة، جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، جامعة أسوان 8 بعثات.وأشار الوزير إلى أن ثلث العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبي لتصل إلى 228 بعثة، بجانب 28 بعثة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، 26 بعثة في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته، 19 بعثة في مجال تكنولوجيا وعلوم المياه، بالإضافة إلى أن الخطة شملت عدد من البعثات في مجالات التخطيط وإدارة المدن الذكية، الطاقة النووية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة خطة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2019/2020 في ديسمبر 2019 ليصبح إجمالي أعداد المبعوثين المقبولين للعام الثالث 2019/2020 في جميع البرامج 681 مبعوثًا.