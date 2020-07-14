"التعليم": تجارب على التطعميات لمعرفة قدرتها في تقليل أعراض كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عدد من التجارب المختلفة لبعض التطعيمات يتم استخدامها في إطار التجارب السريرية لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف حاتم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تجربة عقار الأفيجان الياباني على 15 مصابا كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وقال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، إن جميع التطعيمات مدرجة في الدراسات والأبحاث والتجارب التي يتم إجراؤها الفترة الحالية لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقليل أعراض الإصابة بالمرض، بعدد من المستشفيات الجامعية كالقصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن من أبرز التطعيمات التي يتم دراستها تطعيم mmr، المعلق بالحصبة، وكذلك تطعيم الملاريا، مضيفا أنه يجري في قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، تجربة لقاح MMR وهو المخصص التطعيم ضد الحصبة والملاريا، لدراسة قدرته على مواجهة أعراض كورونا.