"معلومات الوزراء": مصر تقفز 14 مركزا في مؤشر "المخاطر الاجتماعية"

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن نجاح مصر في القفز 13 مركزا في مؤشر المخاطر الاجتماعية 2020، لنصبح في المرتبة الـ62 عالميا، بعدما كان في المركز الـ75 خلال عام 2015.

وقال "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، صادر عنه صباح اليوم، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المؤشر يقيس مدى قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الاجتماعية واحتمالية تعرضها لها، بالاعتماد على بعض المحددات الهيكلية التي تتضمن 12 مؤشرا فرعيا، ومقارنتها بـ5 سنوات سابقة، عبر مجموعة نقاط من 0 هو الأكثر خطرا، وحتى 100 وهو الأقل خطرا.

وحصلت مصر في تصنيف المؤشر، الذي تُعده مجموعة أليانز العالمية، على 47 نقطة خلال عام 2020، بعدما كانت 40.5 نقطة خلال عام 2015.

وتضم المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر كلاً من الاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، وعدم المساواة في الدخل، ومشاركة القوة العاملة، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وإدراك الفساد، والثقة في الحكومة، والعمالة المستضعفة، والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة العملة، والإيرادات المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.