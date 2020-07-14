1.2 مليون ريال حجم نشاطها.. ضبط سيدة تتاجر بالعملات في نبروة

ألقت مباحث الأموال العامة في محافظة الدقهلية، القبض على سيدة بمدينة نبروة، لاتهامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بمبالغ قاربت مليون و200 ألف ريال سعودي.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات أن السيدة المتحري عنها تشتري العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودي" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم تستبدلها لما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها اعترفت في محضر الشرطة، بنشاطها وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ مليون و200 ألف ريال سعودي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.