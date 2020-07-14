مستشفى هليوبوليس تعلن انتهاء عزل مرضى كورونا بها

أعلنت إدارة مستشفى هليوبوليس عن رفع العزل منها وخروج آخر حالات مصابي فيروس كورونا والتعافي التام منه.

وأكد مصدر مسؤول بالمستشفى عن القيام بتطهير المستشفى للرجوع إلى العمل بكامل القوى البشرية واستقبال المرضى بكل التخصصات بداية من الغد.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا لـ 30 % بعد خروج 24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، أمس، بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ