حالات إغماء وغش إليكتروني في لجان البحيرة

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، سابع أيام الامتحانات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان اليوم 27988 طالبا وطالبة في الشعبة العامة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين خلال الفترة من 10,00 صباحا وحتى 12.00 ظهرا حضر منهم 27475 وتغيب 513 بنسبة 98%.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إنه جرى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجار إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقب.

وأضاف: "تلقت غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات بعض الحالات المرضية العادية (إغماء، مغص كلوي) بإدارات (بندر دمنهور، أبوحمص، المحمودية)، كما جرى اكتشاف محاولة غش إليكتروني بمدرسة التحرير الثانوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".