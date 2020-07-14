رسالة بخط يد رئيس الوزراء للأطباء: تؤدون واجبا مقدسا للعلاج من كورونا

دوَّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة بخط يده منذ قليل على هامش زيارته لمدينة أسوان، أعرب فيها عن جزيل شكره للأطباء العاملين في العزل الطبي لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "مدبولي"، في كلمة دونها بدفتر زيارات مستشفى أسوان التخصصي، المخصصة حاليا لـ "العزل الصحي": "شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصي، وأود أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري، واحترامي لكل أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح".

وواصل: "مرة أخرى.. كل تقديري، وتحياتي لكم جميعا، وتمنياتي بدوام التوفيق".