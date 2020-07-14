الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة "ذكور – إناث" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الأزهرية "علمي" خريجي العام الدراسي 2018/ 2019، 2019/2020 وذلك بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي بالجلاء، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" أو الأزهرية "علمي" عن نسبة نجاج 60%.

- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%.

- ألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما في 1 أكتوبر 2020.

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية، وليس عن طريق التجنس.

- أن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها.

- وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول "طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية...".

- كما يشترط موافقة والد / ولي أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

- وأن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات

تسحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمي، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج وذلك اعتبارًا من 8/8/2020م إلى 15/9/2020م.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة والإناث بالمعهد الصحي للقوات المسلحة بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 17/9/2020م.