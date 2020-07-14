مصر للطيران تناشد المسافرين للشارقة إجراء اختبار PCR اعتبارا من الغد

أهابت مصر للطيران بالعملاء المسافرين إلى مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارًا من غد الموافق 15 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية الصادرة من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى الشارقة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة.

وبنيت مصر للطيران، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّ ذلك يأتيفي ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بإمارة الشارقة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

كما طالبت مصر للطيران عملائها المسافرين إلى الشارقة ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي هاتف محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.