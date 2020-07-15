في ذكرى ميلاده.. الوجه الآخر لسراج منير مخرج مسرحي

يعد الفنان سراج منير، واحد من كبار الفنانين المصريين وصاحب وجه مميز أحبه المصريون لخفة ظله، فقد لمع في تأدية مختلف الأدوار، بين الكوميديا والتراجيديا.

ولد الفنان سراج منير في مثل هذا اليوم 15 يوليو، عام 1904 بالقاهرة، وعشق التمثيل منذ طفولته، حتى سافر إلى ألمانيا، لدراسة الطب التي تركها، واهتم بدراسة التمثيل وشارك بالفعل، في عدد من الأفلام الألمانية الصامتة، وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، عاد إلى مصر، وانضم إلى فرقة الفنان يوسف وهبي المسرحية.

وبالرغم من تحقيقه نجاحا كبيرا، كممثل إلا أن سراج منير خاض تجربة الإخراج المسرحي، لعدد من العروض المسرحية، وبدأها بمسرحية "أوعى تعكر دمك" والتي شارك في بطولتها "ماري منيب، محمد شوقي، ميمي شكيب وعادل خيري.

وإستطاع سراج منير في خلال سنتين 1955، 1956 أن يخرج 4 عروض مسرحية مع كبار الممثلين، وكان أخر المسرحيات التي أخرجها هي مسرحية "اللي يعيش ياما يشوف" من تأليف بديع خيري وشارك فيها بالتمثيل فيها ومن بطولة ماري منيب، ميمي شكيب، عبد الفتاح القصري، عادل خيري وجمالات زايد.

وفي 13 سبتمبر عام 1957، رحل عن الحياة الفنان سراج منير، عن عمر ناهز 53 عامًا، بعدما استطاع بموهبته أن يحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن العربي.