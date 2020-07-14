"الصحة" تقدم 5 طرق تساعد في الحفاظ على القلب.. اعرفها

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، عدد من الارشادات الغذائية لتعزيز صحة القلب، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الارشادات الغذائية لتعزيز صحة القلب

ـ الاقلال من تناول الملح.

ـ الحرص على تناول الجبات الصحية.

ـ الحفاظ على وزن الجسم.

ـ الابتعاد عن التدخين.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام.

فوائد ممارسة الرياضة

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على:

ـ الوقاية من السمنة.

ـ الوقاية من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ـ الوقاية من السكري.

ـ الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الثدي.