إصابة 3 جنود روس إثر تفجير دورية بعبوة ناسفة شمال سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين في إدلب يقفون وراء استهداف دورية "روسية - تركية" مشتركة في شمال البلاد بعبوة ناسفة، اليوم.

وقال المركز في بيان له، إنه "في الوقت الحالي توقفت الدوريات، ويجري إخلاء المعدات المتضررة، وقيادة القوات الروسية في سوريا، بالتعاون مع الجيش التركي وأجهزة الاستخبارات السورية، تؤكد تورط مسلحي إدلب في الهجوم على الدورية".

وأشار المركز الروسي للمصالحة، إلى أن القوات الروسية نفذت غارات على تلال كبانة ردًا على تفجير الدورية.

وأكد أن 3 جنود روس أُصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية "روسية - تركية" مشتركة.

وأضاف المركز، أن 3 جنود روس أُصيبوا بجروح طفيفة، فضلًا عن أفراد طاقم المدرعة التركية، وجرى إجلاء جميع المصابين من المنطقة، ونقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة.

ونظم أهالي قرية الرشوانية في منطقة القامشلي بالحسكة احتجاجًا على وجود قوات الاحتلال التركية على الأراضي السورية، مطالبين بخروجها وإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تشكل عدوانًا مباشرًا على الشعب السوري.

وفى سياق آخر، أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي، الدكتور إيفان دافيد، أن نظام أردوغان حرّض منذ البداية على الحرب الإرهابية التي تستهدف سوريا، وهو من يدعم التنظيمات الإرهابية الخطيرة فيها، ومن بينها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وانتقد "دافي"، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية، التصريحات الصادرة عن منسق السياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي حول المهجّرين السوريين، مشيرًا إلى أن تركيا هي المتسبب في تهجيرهم من بلادهم، جرَّاء دعمها التنظيمات الإرهابية في إدلب وغيرها.