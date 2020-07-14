أبو الغيط يُدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً ثقته في قُدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي نجحت في في اعتراض هذه الهجمات.

وقال مصدر مسئول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية إن ميلشيا الحوثي، بإصرارها على ارتكاب مثل تلك الأعمال العدائية في مواجهة المملكة، تتحمل المسئولية كاملة عن استمرار الحرب اليمنية مع كل ما تتسبب فيه من معاناة للشعبِ اليمني.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب، بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب.