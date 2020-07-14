تعرف على قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظين بشأن جدية التصالح في مخالفات البناء حيث يتم إلزام الراغبين في التصالح بسداد 25% جدية قيمة التصالح.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الكتاب الدوري يتضمن تقديم المواطن طلب التصالح وسداد قيمة جدية التصالح المقدرة بـ25% لمدة شهر بداية من 15 يوليو الجاري.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفا في المدن و12 ألف في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألف بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألف في المدن و30 ألفا في القرى.

وتابع أن قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات بدون ترخيص ففي المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألفا، والتقديم والسداد خلال 30 يوما اعتبارا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور.

وأشار إلى أنه في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل، لافتا إلى أن التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمرانى حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح.