العراق: تركيا تنتهك الاتفاقية الأمنية

أعلنت لجنة الدفاع والأمن العام بالبرلمان العراقي، أن تركيا تنتهك اتفاقية الأمن بين البلدين، بعدما غزت الأراضي العراقية حتى 15 كيلومترًا، بينما أعلنت وزارة الخارجية العراقية استعدادها لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، ضد الهجمات التركية.

وكان الجيش التركي شن عملية في 16 يونيو بمشاركة آلاف الجنود في حفتانان، الواقعة داخل إقليم كردستان العراق. وقتل تسعة مدنيين وأصيب الكثير بسبب القصف المتكرر من الطائرات الحربية التركية للمناطق الآهلة بالسكان وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبينما نُظمت أعمال احتجاج في جميع مدن إقليم كردستان ضد الهجمات البرية والجوية للقوات المسلحة التركية، ردت الحكومة العراقية بتصريحات متكررة على العدوان التركي لكن دون جدوى.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد الأحد الماضي، مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف تجاوزاتها داخل الأراضي العراقية، وقال إن تلك التجاوزات تشكل اعتداءً على السيادة العراقية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية تسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث ناقش المجلس استمرار الخروق التركية للأجواء والأراضي العراقية.

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، إذ أفادت مصادر باستمرار الاشتباكات بين قوات حزب العمال الكردستاني، والقوات التركية في محيط بلدة دركار الواقعة ضمن نطاق الإقليم.