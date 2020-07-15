سلبية أصغر طفلين بعزل الدقهلية وتعافي 9 آخرين

سادت حالة من السعادة في مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد إعلان سلبية التحاليل لطفلين، عمر كل منهما 3 و6 أيام فقط، بالإضافة لشفاء 9 حالات أخرى.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إن الرضيعين عمر كل منهما 3 أيام و6 أيام، بالإضافة 9 حالات شفاء تام، من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد.

وأضاف مكي، أن الجميع تبادلوا التهانى مع الفريق الطبي المعالج، وتتمنى للجميع التعافي، والشفاء التام بإذن الله.

يذكر أن عزل تمي الأمديد، أجرى عملية ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، توفى جنينها في بطنها، وتم إنقاذ حياة المريضة، وكانت حامل في شهورها الأخيرة، بعد وفاة الجنين في بطنها منذ عدة أيام، وتحسنت الأم، وهي الآن بحالة جيدة، بعد استخراج الجنين المتوفى.