حسني صالح يعلن استعداده لتجسيد عمل عن أنور السادات

أعلن المخرج حسني صالح، إنه يستعد لتجسيد عمل عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكتب "صالح" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بطل الحرب والسلام، أعد الآن نصا مهماً في حياتي الفنية، السادات، سيكون أهم أعمالي بمشيئة الله.. دعواتكم".

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "بت القبايل" للفنانة حنان مطاوع، الذى عرض قبل موسم دراما رمضان 2020، وتدور أحداثه، بين أفراد الأسرة وترابطها فى إطار صعيدى ودرامى.

وتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منه فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.