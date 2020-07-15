تعرف على ثغرة عمرها 17 سنة تهدد خوادم مايكروسوفت

حذرت شركة مايكروسوفت، من وجود ثغرة أمنية حرجة موجودة في نظام الخوادم، Windows DNS Server منذ 17 عامًا، وصنفتها بأنها wormable، ما يعني أن استغلالًا واحدًا للثغرة، يمكن أن يتسبب برد فعل متسلسل يسمح للمهاجم بالانتشار من حاسوب ضعيف إلى آخر، دون الحاجة إلى أي تفاعل من الضحايا.

وأوضح Mechele Gruhn -مدير برنامج الأمن لدى مايكروسوفت- في تدوينة: "يُعد Windows DNS Server مكونًا أساسيًا للشبكات".

ومع أنه من غير المعروف حاليًا، إن كان قد جرى استخدام هذه الثغرة الأمنية في هجمات نشطة، فمن الضروري أن يُحدِّث العملاء نظام ويندوز لمعالجة هذه الثغرة الأمنية في أقرب وقت ممكن.

واكتشف الباحثون، في شركة أمن المعلومات Check Point الثغرة الأمنية في نظام Windows DNS Server، وأبلغوا شركة مايكروسوفت بها في شهر مايو الماضي.

وإذا تُركت دون إصلاح، فإنها تترك خوادم، ويندوز عرضة للهجمات، ومع ذلك، أكدت مايكروسوفت، أنها لم تجد أدلة على أن أحدًا استغل الثغرة.