رئيس "الأعلى لقبائل ليبيا" يدعو للإفراج عن نجل "القذافي"

دعا رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي عبدالسلام بريني، رؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية، ببذل جهود للمساعدة في الإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال "بريني"، في خطاب موجه لرؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية، "يتشرف المجلس أن يتوجه بالشكر والتقدير للأحزاب السياسية ذات التوجه العروبي، وإلى النخب السياسية الوطنية في كل الدول العربية من أجل توحيد الجهود الخيرة بالأفراج على المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي الذي تم اختطافه من الجمهورية العربية السورية من قبل حركة أمل بدولة لبنان منذ خمس سنوات وإيداعه بأحدي السجون اللبنانية واتهامه بقضية لا زالت غامضة والمتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسي الصدر في حين أن هنيبال كان عمره سنتان آن ذاك"، على حد قوله.

وأعرب "بريني"، عن أمله في قيام رؤساء الأحزاب والنخب السياسية العربية ببذل "كل الجهود التي من شأنها المساعدة في الإفراج عن المعني واعتبار الاستمرار في اعتقاله وحجز حريته مخالف للقانون ومخالف للشرائع الدينية وحقوق الإنسان".

ودشن عدد من القيادات العربية الحزبية والشعبية والنشطاء السياسيين والإعلاميين والقانونيين رابطة للدفاع عن هانيبال معمر القذافي.

وقال مجدي عيسى المتحدث باسم الرابطة، إن الأعضاء بها بصدد تشكيل هيئة دفاع قانونية برئاسة بشير الصيد عميد المحامين التونسيين السابق والسياسي المعروف تضم في تشكيلها عددا من المحامين بالوطن العربي ستكون مهمتها التواصل مع القضاء اللبناني.

وقال أشرف عبدالفتاح المنسق العام للرابطة، إن الأعضاء يبحثون بالتوازي مع المسعى القانوني، تشكيل وفدا سياسيا للتوسط لدى حكومة لبنان وسوريا، للإفراج عن نجل القذافي.