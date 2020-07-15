سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر

اختلفت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.