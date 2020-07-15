نائب يناشد الحكومة تعويض متضرري حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

ناشد جون طلعت عضو مجلس النواب، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تدرس الحكومة التداعيات السلبية لحريق طريق الإسماعيلية الصحراوي على الأهالي المتضررة والمحلات وأصحاب السيارات، والعمل على تعويضهم خاصة أنَّ الأضرار كانت جسيمة وكبيرة.

وأضاف البرلماني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنَّ المؤشرات الأولية أظهرت حجم كبير من الأضرار خاصة على السيارات التي كانت متواجدة في حيز الحريق، وبعض المحلات ومعرض للسيارات، مبينًا أنَّ الحكومة عليها أن تقف إلى جانبهم وتساندهم للتغلب على هذه التداعيات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّه لا يجوز لأحد أن يستبق تحقيقات النيابة العامة، صاحب الاختصاص الأصيل لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحريق، ولكن ما تمّ رصدّه من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحديث حول ترك التسريب مدة كبيرة ساعد على حدوث تداعيات سلبية، خاصة أنَّها تضمنت مشاهد صادمة، موجهًا الشكر لجميع الجهات المعنية وعلى رأسها رجال الحماية المدنية الذين أدوا دورهم في السيطرة على الحريق.

يشار إلى أنَّه مساء أمس الثلاثاء، وبعد نحو 3 ساعات كاملة، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذي اندلع نتيجة كسر في خط بترول خام "شقير – مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى والذي أسفر عن إصابة 15 مواطنًا، واحتراق 31 سيارة ملاكي ومعرض سيارات.