الشرقية: تعاقدنا مع شباب لجمع القمامة.. وسنتعامل مع المقالب العشوائية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ هناك خطة للتعامل مع المقالب العشوائية للقمامة، وهناك مقالب بها آلاف الأطنان منذ سنوات، لدرجة أنّه يتم رفع نحو 700 ألف طن في بعض الأحيان، وهناك مقالب بها 200 ألف طن من القمامة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه جرى نقل 13 مقلبا عشوائيا بعيدا عن المناطق السكنية، وجار إنشاء مدفن صحي جديد في مدينة بلبيس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والتنمية المحلية، وسيكون على مستوى عال جدا لحل مشكلة التراكمات، إلى جانب استمرار الجمع المنزلي والمركزي في بعض المناطق، حتى نصل لأحسن وأكفأ آلية للاستمرار عليها.

وناشد غراب، المواطنين، بالتعاون مع المجموعات التي بدأت النزول لجمع القمامة والشركات التي تم التعاقد معها، إذ تمّ التعاقد مع مجموعة من الشباب في مناطق مختلفة.