نائبة فرنسية: التدخل التركي في ليبيا غير شرعي

وصفت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي جوليه، الثلاثاء، التدخل التركي في ليبيا بـ"غير الشرعي"، داعية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار حيال السياسيات التركية، فيما نبهت إلى أنّ استراتيجية أنقرة تثير قلقا لدول البحر المتوسط.

وفي مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، قالت المشرعة الفرنسية إنّ التدخل التركي في ليبيا أدى إلى تعقيد الوضع، كما أنّ أنقرة تستغل ما يسمى بـ"قوى الإسلام السياسي" لأجل تحقيق مكاسب سياسية، في إشارة إلى استعانة تركيا بالمتشددين في عدد من بؤر التوتر، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتلقت تركيا رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، ودعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.