أكاديمية البحث العلمي تدشن حاضنة تكنولوجية لدعم المشروعات الناشئة

وقّع محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكل تعاون في مجال دعم المشروعات والشركات الناشنة المتخصصة في قطاع اللوجستيات وسلاسل الأمداد، تأكّيداً لأهمية توقيت دعم هذا القطاع.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنَّ هذا التعاون له طبيعة خاصة، في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا، حيث أن قطاع سلاسل الأمداد واللوجستيات من أكثر القطاعات تشابكاً مع باقي القطاعات الاقتصادية، مبينًا أنَّ ضمان سلاسة العمل في هذا القطاع بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، يساعد على تقليل الصدمات الناتجة عن تلك الجائحة، والأسراع نحو التعافي الاقتصادي.

وأضاف أنَّ الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية من جانب المشروعات الناشئة وذوي الابتكارات في هذا القطاع، من الأولويات المرحلية.

ومن جهته، ذكلا إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنَّ الأكاديمية العربية، بمختلف كياناتها، ومنها شركة الأكاديمية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تدخر جهداً في توفير سبل الدعم المختلفة للشباب العربي والمصري، وخاصة في المجالات المتخصصة التي تتميز بها الأكاديمية دون غيرها، ومن أهمها سلاسل الإمداد والنقل واللوجستيات، باعتبارها أكبر كيان على مستوى الوطن العربي يضم التخصصات والخبرات الأكاديمية والعملية في هذا المجال، من خلال فروع الأكاديمية وكليات النقل الدولي واللوجستيات، المنتشرة في مختلف الأقاليم المصرية والوطن العربي.

وأضاف "عبدالغفار"، أنَّ هذا التعاون يهدف لتأهيل الشباب ورواد لأعمال والمبتكرين المصريين على إقامة شركات تكنولوجية وخاصة في المجالات الداعمة لأنشطة اللوجستيات وتكامل سلاسل الأمداد، والعمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات في سوق العمل، بما يساهم في رفع تنافسيتها، وكذا تطوير حلول إبتكارية للتحديات في ضوء المستجدات الأخيرة.

وأوضح أنَّ هذا التعاون هو رسالة واضحة بتميز الأكاديمية العربية، وكياناتها التابعة في دعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين إضافة إلى تميزها الأكاديمي.

فيما أشار الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إلى أنَّ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال برامجها المختلفة، ومن أهمها برنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة "انطلاق"، وبرنامج مسرعات الأعمال 101 تؤمن بأن الحاضنات المتخصصة تسهم بشكل كبير في تطوير حلول إبتكارية لتحديات مختلفة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة برؤية مصر 2030، بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

كما أوضحت شيماء هلال، المدير التنفيذي لبرنامج "انطلاق"، أنَّ أكاديمية البحث العلمي من خلال الحاضنة الجديدة ستقدم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد في صورة دعم فني وخدمات ودعم لتطوير النموذج الأولي أو التطبيق التكنولوجي ودراسات الجدوى وتسجيل الشركة والمعاونة في التسويق والتشبيك لرائد الأعمال في أثناء فترة الاحتضان ليتفرغ للمشروع حتى يؤتي أرباح.

وفي هذا السياق، أوضح وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، أنَّ هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في دعم مجتمع الأعمال المتخصص في مجال اللوجستيات والنقل وسلاسل الأمداد، منوهًا إلى أنَّ حاضنة سلاسل الأمداد واللوجستيات، أطلقت دورتها الأولى منذ عامين، من خلال مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، مبينًا أنَّ الشراكة مع أكاديمية البحث العلمي من شأنها نقل ودعم هذا القطاع لمزيد من التطوير، مختتمًا بأنَّه سيتمّ قريبًا التنسيق مع البحث العلمي، والإعلان عن فتح باب التقدم للحاضنة في دورتها الثانية.