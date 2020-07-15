الهيئة العامة لتعليم الكبار: نسعى للقضاء على الأمية بشكل جذري قبل 2030

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن وضع الأمية في مصر لا يتماشى مع خطط التنمية التي تتجه إليها الدولة، وكان ذلك نتيجة لبعض الأخطاء والمشكلات التي كانت موجودة في الماضي بسبب بعض الإجراءات والسياسات الخاصة بمحو الأمية.

وأضاف عمري، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لرؤية مصر عام 2030 تهدف بالفعل للقضاء على الأمية بشكل جذري قبل هذا التاريخ، لافتا إلى أن الوضع الآن تصل نسبة الأمية إلى نحو 27% في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر.

وتابع، أن هناك تقدما أحرز على أرض الواقع لأنه قبل إنشاء الهيئة كانت نسبة الأمية في مصر تزيد عن 40%، مؤكدا على أن هناك انخفاضا ملحوظا في الأعداد، ولكن خطط التنمية تحتاج إلى تكثيف الجهود من أجل اللحاق بركب الحضارة وإعلان مصر خالية من الأمية في أقرب وقت.