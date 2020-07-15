انتهاء تكليف "الصباغ" بالإدارة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، انتهاء مدة تكليف المخرج محمود الصباغ بالإدارة التنفيذية للمؤسسة في مرحلة التأسيسية التي تضمنت عدة مبادرات لخدمة قطاع الأفلام، بينها الإعداد لتنظيم الدورة الأولي من المهرجان.

ووفقا لبيان صادر عن المهرجان، تواصل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي نشاطها لخدمة صناع الأفلام السعوديين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدعم الذي يحظي به قطاع صناعة الأفلام في المملكة، والذي شهد مؤخرا إطلاق وزارة الثقافة هيئة مستقلة للأفلام لتكون المظلة الرسمية للقطاع وللمنتسبين له من مخرجين وكتاب سيناريو وفنيين في مختلف تخصصات صناعة الأفلام.

والدورة الأولي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان من المقرر إقامتها في مارس بمدينة جدة السعودية، لكن تقرر تأجيلها بسبب جائحة كورونا.