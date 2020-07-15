تعاون بين "الوطني للدراسات" الياباني و"القومي للإدارة" بمجال الحوكمة

وقعّت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتاناكا اكيهيكو، مدير المعهد الوطني للدراسات السياسية الياباني، اليوم، بروتوكول تعاون؛ عبر الفيديو كونفرانس بشأن التعاون في مجالات التدريب والحوكمة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة الدور الذي يقوم به المعهد في المساهمة لتطوير وتنمية القدرات البشرية وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف نشر المعرفة الإدارية، مشيرة إلى حرص المعهد القومي للإدارة على التعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية بمجالات التدريب من أجل المساهمة في تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات.

فيما أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنَّه في إطار تفعيل خطة التعاون الدولي بالمعهد؛ تمّ التواصل خلال الفترة السابقة مع العديد من الجامعات والمعاهد في العديد من دول العالم لطلب وضع إطار للتعاون والشراكة، وقد كان من ضمن المعاهد التى تم التواصل معها المعهد الوطني للدراسات السياسية بمدينة طوكيو بدولة اليابان.

وأضافت أن المعهد الياباني أبدى ترحيبه بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، مشيرة إلى أنَّ الاتفاقية الموقعة بين المعهدين والتي تعد اتفاقية حصرية والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة المعهد اليابانى فى مجال التدريب ولاسيما مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يتميز معهد اليابان بوجود درجات علمية متخصصة في مجال الحوكمة وهو المجال الرئيسي في التحول الاستراتيجي لنشاط المعهد القومي للإدارة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أشار نبيل فؤاد، مدير عام الموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الأعمال بالمعهد القومي للإدارة إلى أنَّ المعهد الوطنى للدراسات السياسية بمدينة طوكيو يتميز بوجود برامج تدربيبة دولية متميزة فى مجالات مختلفة؛ سواء فى تنمية المهارات القيادية أو في مجال الحوكمة، والإدارة العامة، وكذلك تحليل السياسات العامة، ونظم الخدمة العامة والموارد البشرية، مؤكّدًا أنَّ المعهد القومي للإدارة دائمًا ما يسعى إلى التواصل مع أفضل وأكبر بيوت الخبرة التدريبية والاستشارية بهدف تقديم مستويات تدريبية متميزة.