"تعليم الكبار": سنعلن خلو بعض المحافظات من الأمية قريبا

قال الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن محافظات الصعيد والوجه القبلي ترتفع فيها نسبة الأمية، وذلك نتيجة لعدة مشكلات كانت تواجه صعيد مصر في الماضي سواء كان الفقر، العادات والتقاليد التي كانت متفشية في هذه البلاد الريفية وكانت محافظة المنيا هي التي ترتفع فيها نسبة الأمية بنسبة 42% ولكن منذ عام 2018 حتى الآن قلت النسبة بمعدل 39%.

وأضاف عمري، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة المنيا تظل هي الأولى في محافظات مصر التي يرتفع فيها نسبة الأمية ويليها بني سويف، الفيوم، سوهاج، البحيرة وذلك لعدة أسباب منها الكثافة السكانية العالية، مناطق ريفية، عدم وجود فصول تعليمية موجودة في المناطق النائية سواء كفور أو نجوع وبعض العادات والتقاليد التي كانت متفشية في هذه البيئات.

وتابع أن هناك بعض المحافظات التي قاربت على إعلانها خالية من الأمية مثل محافظة البحر الأحمر بنسبة 12%، بورسعيد 15%، السويس والوادي الجديد 16% وهذه المناطق تقل فيها نسبة السكان ومن السهل أن نسيطر على مشكلة الأمية وفتح فصول في هذه الأماكن ومؤخرا تم إعلان بعض الأحياء خالية من الأمية سواء في بورسعيد أو بعض المحافظات الأخرى.

وأكد أنه في وقت قريب سنعلن محافظة البحر الأحمر، بورسعيد، الوادي الجديد، السويس خالية من الأمية في القريب العاجل بمعنى أننا نصل فيهم إلى الصفر الافتراضي وهو وصول نسبة الأمية إلى أقل من 5% في أي مكان سواء محافظة أو حي أو مدينة وذلك وفقا لتعليمات اليونسكو التي توضح أن أي منطقة تكون فيها نسبة الأمية 5% تعلن خالية تماما.