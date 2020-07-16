في ذكراه.. قصة البابا كلاديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بتذكار وفاة البابا كلاديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 9 من شهر أبيب لعام 1736 قبطيا، ويدون "السنكسار القبطي"، أنه في مثل هذا اليوم عام 166 ميلادي، توفي البابا كلاديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية.

وبحسب السنكسار، كان هذا البطريرك رجلا عالما فاضلا ممدوح السيرة، من مواليد محافظة الإسكندرية واسمه الأصلي "كالاوتيانوس"، وتم انتخابه بطريركًا في 4 يناير سنة 152 ميلادي، بعد وفاة سلفه البابا مركيانوس، وفي عهد الإمبراطور أنطونيوس بيوس، واتخذ من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مقرا بابويا له، واستمر يعلم ويعظ ويهذب شعبه إلى أن توفي بعد أن أقام علي الكرسي مدة أربع عشرة سنة وستة أشهر، ودفن في كنيسة بوكاليا.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، وفق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.