من 30 سنة.. رفع 700 ألف طن تراكمات قمامة قديمة من مقلب سندوب بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، نقل 705 آلاف طن من التراكمات القديمة للقمامة بمقلب سندوب العمومي بالمنصورة، والذي يتجاوز عمره 30 سنة، إلى منطقة قلابشو.

وقال المحافظ إنه يتم يوميًا نقل 9 آلاف إلى 10 آلاف طن، ويتبقى حاليًا بمقلب سندوب ما يقرب من 200 ألف طن تتواصل أعمال نقلها.

وثمن مختار، الجهود المستمرة والدعم الدائم للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية فى منظومة المخلفات الصلبة، وكافة القضايا التنموية بنطاق المحافظة.

يُذكر أن الدولة خصصت مبلغ 240 مليون جنيه لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بمقلب سندوب العمومي، بطاقة إنتاجية إلى 1200 طن يوميًا، وذلك لخدمة أكثر من سبعة مراكز بالمحافظة.