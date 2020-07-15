طلب إحاطة بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة لأخذ تطعيمات الشلل

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب الصحة لأخذ تطعيمات ضد شلل الأطفال وخطورة التزاحم في زيادة فرص انتقال الفيروس.

ولفتت عبدالحليم، في طلبها، أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بدءا من شهر يوليو الجاري، بمكاتب الصحة، وتستهدف تلك التطعيمات 6 ملايين طفل من مواليد 1 يناير2016، وحتى مواليد 22 مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن "سولك" بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.

وأشارت إلى أن المواطنين يتزاحمون بأطفالهم أمام مكاتب الصحة لتطعيم أطفالهم، وتظهر مشاهد التكدس بالمخالفة لكل الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، فالأهالي يصطفون خلف بعضهم دون مراعاة لمسافات التباعد بين كل مواطن.

وأوضحت أن مكاتب الصحة تغلق أبوابها وتطرد الأهالي في الشارع حتى لا يزدحم المكتب في الداخل، ويتكدس المواطنين خارج المكاتب مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم، لا سيما الأطفال فهم عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن هذا التزاحم سيتسبب في زيادة فرص انتقال العدوى، لا سيما في حالة التجاهل الواضحة من قبل المواطنين وعدم ارتداء الكمامات مما قد يتسبب في زيادة فرصة الإصابة ومن ثم سيتم إهدار كل الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت بتقليل التزاحم أمام مكاتب الصحة ووضع موظف خارج كل مكتب لتنظيم صفوف المواطنين والعمل على عدم تكدسهم والحفاظ على مسافات التباعد، وإطالة فترة التطعيمات حتى يتم تخفيف الضغط على المكاتب ومن ثم يتم تقسيم المواطنين على أيام التطعيمات.