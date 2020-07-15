مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام "الرجل الأخضر" مدينة الإنتاج: السبب مجهول

صرح مصدر أمنى بقيام أحد الأشخاص عاري الجسم من أعلى ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه 2 قطعة سلاح أبيض بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى، وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة، ما دفع القوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى.

وشهدت مدينة الإنتاج الإعلامي صباح اليوم، واقعة غريبة حيث فوجئ العاملون في المدينة بشاب يحمل سلاحا أبيض واعتدى على بعض الموظفين داخل المدينة بعد دخوله متسللا من البوابة الأولى.

وقالت مصادر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب دهن جسده بالون الأخضر وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة وفي طريقه لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم، وشرح المصدر أن الشرطة المتواجدة عند بوابات الدخول تحركت على الفور لكن الشاب كان متحفزا واستخدم السلاح الأبيض واعتدى على الموظفين وأفراد الأمن والشرطة فتم إطلاق الرصاص عليه للسيطرة على الموقف فسقط قتيلا وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكشفت المصادر عن هوية الرجل "الأخضر" المتسلل داخل المدينة وهو مزارع من محافظة البحيرة، وأنه مهتز نفسيًا، وأن أجهزة الأمن تجري تحرياتها بشأن الاقتحام وأن الشاب تسلل ودخل المدينة، وأمام محاولات الهرب تعاملت الشرطة معه، وأطلقت عليه الرصاص فسقط على الأرض وتمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن التحريات ستوضح السبب الرئيسي وراء اقتحامه لمدينة الإنتاج الإعلامي، ويتم استدعاء شهود عيان على الواقعة لسماع أقوالهم.

وتابعت المصادر أن جثمان المتوفى نُقل إلى مشرحة زينهم وتم انتداب الطب الشرعي لتشريحها، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتجري الشرطة تحرياتها في الحادث من خلال سماع أقوال شهود العيان، والتحقق من كيفية دخول الشاب إلى المدينة، قبل أن ترصده كاميرات المراقبة فأسرعت قوات الأمن للتعامل معه حتى انتهى الأمر بمقتله لرفضه الاستسلام والانصياع لتعليمات رجال الأمن، وتحفظت الشرطة على السلاح الأبيض الذى كان يحمله المتهم وتم تحريزه وإخطار النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق.