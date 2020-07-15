المنوفية تتفق مع "الإنتاج الحربي" على تنفيذ مشروعات استثمارية

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمتمثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ويقضي البروتوكول بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية على بعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي للمحافظة، بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية و الاستثمارية وتطويرها والاستفادة منها.

ووقع البروتوكول كل من محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الاستشارات الهندسية والتوريدات العامة البروتوكول، بحضور عميد مهندس نهاد زكي عويضة بقطاع المشروعات بالشركة.

ويتضمن البروتوكول قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بتشييد وتسويق وإدارة مشاريع تنموية واستثمارية مختلفة في نطاق الحيز الجغرافي للمحافظة.

كما يتضمن البروتوكول دراسة المشروع المراد تنفيذه على قطعة الأرض المخصصة له، ومدى ملائمة طبيعة المكان المحدد لإقامة المشروع، وقيام الشركة بتنفيذ كافة الإنشاءات والمرافق والآلات الأعمال التنفيذية للمشروع وأعمال التسويق والإدارة لكل مشروع.