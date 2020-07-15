استجواب أسرة "الرجل الأخضر" لمعرفة أسباب محاولته اقتحام مدينة الإنتاج

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في البحيرة تحقق مع أسرة الرجل "الأخضر" المتسلل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بقطعتي سلاح أبيض صباح اليوم، بعدما تسبب في إصابة ضابط وأمين شرطة قبل أن تطلق عليه الشرطة الرصاص وتقتله.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تستجوب أسرة القتيل لمعرفة أسباب محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتابعت المصادر إنه تم رصد أحد الأشخاص عارى الجسم من أعلى ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه 2 قطعة سلاح أبيض بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة، ما دفع القوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى.

وتابعت المصادر أن جثمان المتوفى نُقل إلي مشرحة زينهم وتم انتداب الطب الشرعي لتشريحها، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتجري الشرطة تحرياتها في الحادث من خلال سماع أقوال شهود العيان، قبل أن ترصده كاميرات المراقبة فأسرعت قوات الأمن للتعامل معه حتى انتهى الأمر بمقتله لرفضه الاستسلام والانصياغ لتعليمات رجال الأمن، وتحفظت الشرطة على السلاح الأبيض الذى كان يحمله المتهم وتم تحريزه وإخطار النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق.