غدا.. "مشروعات النواب" تناقش مشكلات المجمعات الصناعية

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، غدا الخميس، توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لحسم المشكلات، وإزالة معوقات تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في مجمعي "الفيوم والبحيرة".

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، العمل طِوال دور الانعقاد الحالي على متابعة ملف المجمعات الصناعية بالصعيد، موضحًا أنهم وجدوا عددًا من الإشكاليات تواجها في عددٍ من المحافظات، وهو ما يعرقل العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مرعي، لـ"الوطن"، إن "اللجنة وجهت الدعوة لوزيرى التجارة والصناعة والتنمية المحلية، ومحافظي الفيوم والبحيرة وعددًا من الأجهزة العاملة في المجال من بينهم جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لاستيضاح كافة المشاكل والعمل على حلها".