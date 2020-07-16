حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يعرف بالكرم والسخاء بشكل كبير، ويسعى دائمًا إلى مساعدة الآخرين معنويًا وماديًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد يمنحك الفلك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.