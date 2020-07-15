رئيس حزب الجيل: سندفع بمرشحين لمجلس الشيوخ في 4 محافظات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على 4 مقاعد فردية بمحافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية وأسوان، وليس لدينا مرشحون في القائمة الوطنية.

وأضاف "الشهابي"، لـ"الوطن": كنا نرغب أن تكون القائمة الوطنية تحالفًا انتخابيًا كبيرًا يضم جميع الأحزاب الداعمة للدولة، خاصة أن القوائم مغلقة ولن يستطيع أي حزب سياسي أن يخوض القائمة بمفرده، لكننا في النهاية سنخوض الانتخابات على الفردي دون القائمة".

وتابع: نعمل على النزول فى أماكن وجود الحزب بقوة في القاهرة والدقهلية والإسكندرية وأسوان، في ظل اتساع دائرة الترشح الفردي بالمحافظات، ونعمل على الدفع بمرشحين قادرين على المنافسة بقوة في الانتخابات المقبلة، بحيث يكونوا أصحاب شعبية بالشارع، وقادرين على المنافسة القوية في الشيوخ، ولدينا رؤية يجري تنفيذها في الدعاية خلال الفترة المقبلة.

وحول شكل الدعاية الانتخابية التى يعمل عليها، قال رئيس حزب الجيل: بالفعل بدأنا في تطبيقها على أرض الواقع بتوزيع اللافتات والملصقات، والوجود في الشارع، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، فنحن نخوض انتخابات في ظل وجود وباء، وسنعمل على التواجد الشعبي بعقد مؤتمرات يجري فيها استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الحضور، فالمؤتمر في الماضي كان يشهد حضور ما يزيد على 5 آلاف ناخب، لكن مؤتمر اليوم لن يزيد على مئات الأشخاص الحاضرين".

وتابع: "نعمل على التواجد في المناطق الشعبية التي لن تستطيع دعاية مواقع التواصل الوصول إليها، أيضًا نعمل على التواجد في الدعاية الإلكترونية باعتبارها المستقبل خلال السنوات المقبلة، بتواجد فئة الشباب المثقف والجامعي، وعقد مؤتمر عبر البث المباشر وتلقى تساؤلات الناخبين على السوشيال ميديا".