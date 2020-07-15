حصيلة امتحان التفسير بالأزهر: 11 حالة غش.. واعتذار 4 مراقبين لظروف صحية

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية أدوا امتحان مادة التفسير اليوم، وجائت المادة في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف "خليل"، في المؤتمر الصحفي المنعقد "أون لاين": سادت حالة من الطمأنينة بين الطلاب، والوقت المخصص للمادة كان مناسبًا للطلاب، مطالبًا بضرورة الالتزام بالتدابير الإحترازية طوال فترة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك حالتي غش إلكتروني و9 حالات غش ورقي، وعدد من حالات الإخلال بالامتحان ما بين شطب وتمزيق أوراق، وامتناع عن الكتابة، وإلغاء ندب 5 أعضاء و4 من الإداريين، وإلغاء ندب اثنين من العمال، وقبول اعتذار 4 أعضاء لظروفهم الصحية.