رحيل الروائي الأردني إلياس فركوح إثر أزمة قلبية حادة

رحل الروائي والمترجم، الياس فركوح، صاحب دار أزمنة للنشر، اليوم الأربعاء 15 يوليو، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة، حسب مصادر إعلامية أردنية.

ونعى الروائي الفلسطيني يحيى يخلف، الفقيد، على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلًا: "خبر صادم، رحيل الأديب الأردني الكبير إلياس فركوح عصر اليوم.. أحر التعازي والمواساة لعائلته وذويه ورفاقه ومحبيه وللحركة الثقافية الأردنية والعربية والإنسانية.له الرحمة والمغفرة ولروحه السلام والطمأنينة".

وفركوح روائي وكاتب أردني ولد في عمان عام 1948، حصل على ليسانس فلسفة وعلم نفس من جامعة بيروت العربية، عمل في الصحافة الثقافية خلال السنوات 1977 -1979، وشارك في تحرير مجلة المهد الثقافية.

شارك فركوح، الشاعر طاهر رياض العمل في إدارة دار منارات للنشر خلا السنوات 1980 -1991، ثم أسس دار أزمنة للنشر والتوزيع عام 1992 حيث يعمل مديراً لها.

والراحل من مؤسسي اتحاد الناشرين الأردنيين، وهو عضو في الاتحاد، وفي اتحاد الكتاب والأدباء العرب، ورابطة الكتاب الأردنيين التي عمل عضوًا في هيئتها الإدارية لعدة دورات.

حاز "فركوح" على العديد من الجوائز بالأردن، منها: جائزة الدولة التشجيعية للعام 1990، جائزة الدولة التقديرية في حقل القصة القصيرة عام 1997، كما نال جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة من رابطة الكتاب الأردنيين، ومنحته الرابطة جائزة أفضل مجموعة قصصية للعام 1982 عن مجموعته إحدى وعشرون طلقة للنبي.