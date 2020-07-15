الكويت تدرج شخصين و4 كيانات على قوائم الإرهاب

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، إنه ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين على قوائم الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف المصدر، أنه جرى اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهم "الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات".

وأوضح المصدر، أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي لتؤكد حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

وذكر المصدر المسؤول، أنه تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.