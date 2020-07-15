الحكومة السودانية: اكتمال أولى مراحل تحقيق السلام في البلاد

أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، اكتمال المرحلة الأولى لتحقيق السلام في البلاد، بعد ماراثون طويل من المفاوضات، موضحًا أن النقاط الست الخلافية التي نوقشت في الخرطوم مع وفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مُسلحة وقوى سياسية)، جرى الاتفاق والتوافق عليها كلها.

وأشار وزير الإعلام السوداني، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة أرسلت وفدًا إلى "جوبا" - عاصمة دولة جنوب السودان - للمشاركة في توقيع الاتفاقية مع "الجبهة الثورية" ومناقشة وضع الترتيبات الأمنية، مضيفا: "لجوبا الحق في استضافة التوقيع النهائي على الاتفاق بعد المفاوضات التي استمرت شهورًا طويلة، بذلت فيها حكومة جنوب السودان ووفد الوساطة جهودًا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

وأوضح "صالح"، أن تأخر تسمية الولاة كان بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية والنزاعات الإثنية والقبلية، فضلًا عن أن تعيين الولاة يرتبط بالسلام وإصلاح الخدمة المدنية في الولايات والخدمات والحوار الاجتماعي لترسيخ مبادئ التعايش السلمي.