انفجار مستودع ذخيرة شمال شرقي سوريا

قالت وسائل إعلام، اليوم، إن انفجارًا وقع داخل مستودع ذخيرة شمال شرقي سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن "انفجارًا وقع في مستودع ذخيرة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا".

وأضافت القناة الإخبارية، أن "الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى (مجرجع) وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة"، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن "سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة"، فيما لا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.