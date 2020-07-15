الثانوية الأزهرية: قبول أعذار 5 أعضاء وإلغاء ندب 11

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أن امتحان مادة التفسير بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، جاء في المستوى المتوسط ومر دون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج، مناشدًا القائمين على الامتحانات بمواصلة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وجدد رئيس قطاع المعاهد تحذيره للطلاب بالالتزام في بيوتهم والتفرغ للمراجعة، وعدم تتبع المواقع المضللة والمشبوهة، والتي تنشر في صباح يوم الامتحان بعض الأسئلة المصاغة بشكل يشبه أسئلة امتحانات الأعوام السابقة، مما يحدث حالة من الارتباك والتوتر العصبي لدى الطلاب، موصيًا الطلاب بالتركيز في المواد القادمة.

وأوضح الشيخ علي خليل أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل حالتي غش إلكتروني، و9 حالات غش ورقي، كما تم قبول عذر 4 أعضاء نظرًا لظروفهم الصحية، و إلغاء ندب 5 أعضاء و 4 من الإداريين و 2 من العمال لإخلالهم بالواجب الوظيفي.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.