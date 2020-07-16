أسماء أبو اليزيد بين "الآنسة فرح" و"30 مارس"

تعيش الفنانة اسماء أبو اليزيد، حالة من الانتعاش الفني، بعد فترة كبيرة من الحظر المنزلي، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

حيث تقوم "أبو اليزيد" بتصوير عملين في الوقت ذاته، أولهما مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، بعد النجاح الذي حققته خلال عرض الجزء الأول المكون من 22 حلقة.

مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر سبتمبر المقبل.

كما تواصل "أسماء"، تصوير دورها في فيلم "30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسي، وهو من بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، بجانب عدد من ضيوف ‏الشرف، ومن تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.