الشرطة الألمانية: العثور على عشرات المهاجرين داخل شاحنة يقودها تركي

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الأربعاء، العثور على 31 مهاجرًا داخل شاحنة يقودها شخص تركيُّ الجنسية بالقرب من الحدود التشيكية.

وأوضحت الشرطة، أن الشاحنة تم العثور عليها على الطريق السريع "A17" بين الحدود ومدينة دريسدن الألمانية، مضيفة أن السائق التركي، 57 عاماً، اعتُقل بتهمة تهريب البشر إلى داخل البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأصيب 5 من المهاجرين خلال رحلتهم داخل الشاحنة، وتتراوح أعمار جميع المهاجرين ما بين 18 و47 عاماً، من بينهم 24 شخصاً يحمل الجنسية التركية والباقون من سوريا، والعراق، وإيران.