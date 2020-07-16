مادلين مطر تعلن عن عودتها للغناء بعمل جديد

أعلنت المطربة مادلين مطر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن عودتها للساحة الغنائية بعد غياب عامين.

ونشرت "مادلين"، صورة لها أثناء جلسة عمل وعلقت قائلة "العودة القوية... أنا رجعتلكم أقوى من قبل".

كانت آخر أغنية قدمتها مادلين مطر هي أغنية "خانوني" والتي طرحتها منذ عامين باللهجة العراقية، من كلمات قسي عيسى، ألحان نور الزين وتوزيع حسام الدين.

ونشرت عبر السوشيال ميديا وقت التحضير للأغنية، "اليوم بإذن الله رح نسجل أغنية عراقية من ألحان الفنان نور الزين وكلمات الشاعر قصي عيسى وتوزيع حسام الدين، ادعوا لنا بالتوفيق".