القط: مصر احتضنت شبابها ووفرت لهم فرص عمل

أشاد محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اليوم العالمي لمهارات الشباب، بالمشاريع القومية التي توسعت فيها الدولة المصرية في السنوات الماضية، موضحًا أنها اهتمت بدمج الشباب في الحياة السياسية عن طريق العديد من المشاركات الشابة.

وأضاف "القط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، على شاشة "extra news"، أنه في ظل ارتفاع معدلات البطالة في عدد كبير من دول العالم، نجحت مصر في تقليل نسبة البطالة في عام 2019 من 11% لـ 8%، مؤكدًا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دمج الشباب في أكتر من مرة داخل مؤسسات الدولة المصرية بكل جرأة لم تكن موجودة مع أي رئيس سابق لمصر.

وتابع: "هذا كله بشهادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة استطاعت مصر احتضان الشباب وتنمية قدراتهم الفائقة بالإضافة لتوفير الفرص العمل المناسبة لهم"، موضحًا أن المشاريع القومية، والتي توسعت فيها الدولة المصرية، في السنوات الماضية، أدت لتوافر الكثير من فرص العمل للشباب.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أهتمت بدمج الشباب، في الحياة السياسية عن طريق العديد من المشاركات الشابة، في منتديات شباب العالم الماضية.