باحث: المعارضة التركية أصبحت رقما مهما بالمعادلة السياسية أمام أردوغان

قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانقلاب المزعوم في تركيا في عام 2016، هو انقلاب فاشل مُدبر من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، فذكر أن هناك الكثير من الشكوك حول هذا الانقلاب، موضحًا أن هناك تحولا كبيرا في الانتخابات البلدية في مارس 2019، أدى إلى ظهور المعارضة التركية على الساحة.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن المعارضة التركية أصبحت رقما مهما في المعادلة السياسية، وهناك انتقادات للسياسة الخارجية التركية ورأينا التوتر في العلاقات التركية الأوروبية والعلاقات التركية الفرنسية.

وعن تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، أكد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن للقرار أهداف أخرى منها محاولة القفز على تراجع موقع وشعبية حزب العدالة والرئيس التركي في الداخل، خصوصًا أن كل الاستطلاعات التي أجريت في الفترة الماضية كشفت عن تراجع شديد لشعبية الرئيس مقارنة بصعود بعض رموز المعارضة سواء صلاح الدين ديميريتاش، أو أكرم إمام أوغلو.

وأشار إلى أن القرار ليس إلا محاولة لتثبيت ولاء القطاعات الانتخابية المحافظة لحزب العدالة والتنمية، وكذلك محاولة لكسب قطاعات أخرى ذات ميول إسلامية مؤدلجة.